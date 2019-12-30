جائزة الشيخ زايد تختار 13 كتابا في القائمة الطويلة للآداب

بينها « أبناء وأحذية» لمحسن الرملي:

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات الأحد القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها الرابعة عشرة والتي ضمت 13 عملا لمؤلفين وشعراء من الإمارات ومصر والسودان والعراق وسوريا وتونس وفلسطين ولبنان.

ضمت القائمة 11 رواية هي (أبناء وأحذية) للعراقي محسن الرملي و(تاكيكارديا) للسوداني أمير تاج السر و(الحي الحي) للإماراتي علي الشعالي و(خطأ غير مقصود) للبناني رشيد الضعيف و(حروب الرحماء) للمصري إبراهيم عيسى.

وشملت القائمة كذلك رواية (المكتبة السرية والجنرال) للسوري خيري الذهبي و(الكراكي) للفلسطيني حسن حميد و(مستر نون) للبنانية نجوى بركات و(حي الدهشة) للسورية مها حسن و(مأوى الغياب) للمصرية منصورة عز الدين و(أرواح صخرات العسل) للسوري ممدوح عزام.

كما احتوت القائمة على ديوانين للشعر من تونس هما (بالكأس ما قبل الأخيرة) لمنصف الوهايبي و(الذئب وما أخفى) ليوسف رزوقة.

وجاء في بيان بالموقع الرسمي للجائزة أن هذه الأعمال اختيرت من بين 438 عملا تلقتها هذا العام بفرع الآداب.

وتبلغ القيمة الإجمالية لكل فروع الجائزة سبعة ملايين درهم إماراتي (نحو 1.9 مليون دولار) ويحصل الفائز في كل فرع على 750 ألف درهم فيما يحصل الفائز بفرع «شخصية العام الثقافية» على مليون درهم.