بآلاف أكواب القهوة.. قناع توت عنخ آمون يدخل “غينيس”

الصباح الجديد – وكالات:

سجلت لوحة لقناع الملك توت عنخ آمون رقما قياسيا ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر لوحة صنعت من أكواب القهوة واستخدم في تصميم قناع توت عنخ آمون نحو 7260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك بحسب ما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في القاهرة.

وشهد ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عملية تركيب قناع الفرعون الشاب التي نفذها مجموعة من الشباب المصريين على مساحة 60 مترا في ساحة المتحف الكبير قبل تسجيل اللوحة رسميا في الموسوعة وأقامت وزارة السياحة والآثار المصرية بهذه المناسبة احتفالية في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل.

يشار إلى أن مدينة سيدني الأسترالية شهدت تنفيذ لوحة للموناليزا في العام 2009 باستخدام 3604 كوب قهوة وفي العام 2012 صنعت لوحة في هاواي الأميركية باستخدام 5642 كوب قهوة.