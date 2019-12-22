علماء استراليون يعثرون على بقايا ديناصور

الصباح الجديد – وكالات:

عثر العلماء على آثار أول ديناصور في أستراليا يرجع عمره إلى أكثر من 100 مليون عام ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد عمل الباحثون لفترة طويلة بجميع أنحاء أستراليا ولكن باءت محاولتهم بالفشل ولم يتمكنوا من العثور على أي عظام تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتمكن العلماء هذه المرة من العثور على عظام صغيرة لديناصور في بيضة ووزنها أقل من نصف رطل عندما ماتت قبل 100 مليون عام، ويعد هذا أول ديناصور يتم اكتشافه في أستراليا.

الحجم الصغير للديناصور المكتشف جعل العلماء يواجهون صعوبة في تحديد انتمائه وتم اكتشاف العظام في عدة مواقع على طول الساحل الجنوبي لمدينة فيكتوريا وبالقرب من نيو ساوث ويلز، وقام باحثون من جامعة نيو إنجلند ومركز الأوبا الأسترالي في لايتينج ريدج بدراسة العظام واتضح أنه من المحتمل أن يكون هذا الديناصور من نوع الحيوانات العاشبة ذات العظام الصغيرة التي يصل وزنها إلى 44 رطلا أي نحو 20 كغم فقط عند نموها بالكامل.