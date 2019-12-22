  • الإثنين , 23 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

هجوم “داعشي” على نقطة للشرطة العراقية

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بغداد – الصباح الجديد

قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، اليوم الأحد، إن أربعة من عناصر الشرطة قتلوا في هجوم لتنظيم “داعش” في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وذكرت الخلية في بيان “هاجم عناصر من عصابات داعش الإرهابية، مساء أمس  نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل، وقد رد منتسبو النقطة على هذا الهجوم، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا”.

وأضافت “أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عناصر من الشرطة”، مبينة أن “قوة أمنية شرعت بتفتيش المنطقة وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة ضابط”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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