نائب: مجلس النواب لن يسمح بتنفيذ اي اتفاق مع اقليم كردستان من حكومة لتصريف الاعمال

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب عن أئتلاف دولة القانون منصور البعيجي امس الاربعاء، ان الحكومة الحالية لايمكن ان تعقد اي اتفاق سواء كان مع اقليم كردستان او غيرها كونها حكومة تصريف اعمال ولايحق لها ان تعقد هكذا اتفاقات خصوصا فيما يتعلق بالنفط والموازنة الاتحادية .

وقال البعيجي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “بقاء الحكومة الحالية هو من اجل تسيير امور البلد الى ان يتم تكليف رئيس وزراء جديد تكون من صلاحياته عقد الاتفاقات سواء كان مع حكومة الاقليم او غيرها اما بالوقت الحالي فإن اي اتفاق لن نسمح به داخل مجلس النواب “.

واضاف ان “رئيس الوزراء المستقيل حابى حكومة اقليم كردستان كثيرا من خلال اعطاء موازنة للاقليم ودفع الاموال اثناء فترة حكمة والاقليم لم يصدر برميل نفط واحد للمركز وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا ولايمكن السماح به نهائيا “.

وتابع ان «حكومة اقليم كردستان تحاول تمرير اتفاق نفطي مع حكومة عبد المهدي خلال ايامها الاخيرة من اجل ضمان دفع مستحقاتها في موازنة العام المقبل وهذا الامر لن نسمح به نهائيا».

وبين البعيجي «ان كانت حكومة اقليم كردستان صادقة النوايا مع الحكومة المركزية فعليها الانتظار الى حين اختيار رئيس وزراء جديد يتم الاتفاق معه على كافة الامور النفطية والمالية من اجل ضمان حقوق محافظاتنا جميعا».