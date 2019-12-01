النفط تعلن احصائية أولية لصادرات الخام وايرادات تشرين الثاني

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان ورد ” الصباح الجديد “ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليونا و(5) الاف و(95) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(381) الفا و(65) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (293) الفا و(962) برميلا، في حين كانت الكميات المصدرة الى الاردن (334) الفا و(650) برميلاً.

واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(500) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(400) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (79) الف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (10) الف برميل، والمعدل اليومي للتصدير الى الاردن كان (11) ألف برميل، مضيفا ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (59,821) دولاراً.