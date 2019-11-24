إغلاق وانذار 14 قناة فضائية يهدد حرية التعبير المكفولة دستوريا ويجب التوقف عنهما

المرصد العراقي للحريات الصحفية:

بغداد – الصباح الجديد:

دعا “المرصد العراقي للحريات الصحفية” هيئة الاعلام والإتصالات الى التوقف عن اجراءاتها باغلاق مكاتب عدد ‏من القنوات الفضائية العراقية التي عدت الهيئة عملها مخالفا لمعايير البث المعتمدة لديها.‏

واكد المرصد في بيان صحافي اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “تلك الاجراءات تمثل تهديدا لحرية التعبير التي ‏يكفلها الدستور العراقي وتقرها مواثيق العمل الصحفي”.‏

وعبّر عدد من العاملين في قنوات فضائية للمرصد عن ‏قلقهم البالغ إزاء هذه الخطوة التي “تشكل تهديدا لمصير مئات العاملين في تلك القنوات”.‏



وذكر المرصد ان في مقدمة تلك القنوات دجلة والشرقية وعدد من الفضائيات ‏المحلية التي لها مكاتب في بغداد والمحافظات”.

وكانت قررت الحكومة اغلاق إيقاف وإنذار 14 قناة فضائية.

وقال المرصد نفسه امس الأول السبت ان قوات الأمن تلقت أوامر من السلطات الحكومية بوقف عمل 9 محطات تلفزة بارزة محليا ودوليا، وإنذار 5 محطات تلفزة أخرى بسبب تغطيتها للاحتجاجات الشعبية في مدن جنوب ووسط العراق.

وذكر المرصد في التقرير، أن، زميل صحفي يعمل في هيئة الإعلام والاتصالات، ان مجلس الأمناء برئاسة اشرف الدهان ناقش، الثلاثاء الماضي، توصيات حكومية متصلة بشؤون الإعلام، وناقش كذلك تقرير الرصد الفني الخاص بأداء القنوات الفضائية وبيان خرقها لمواد لائحة قواعد الترخيص الإعلامي، وأوصى المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وهو “الغلق والإنذار”.

واطلع مرصد الحريات الصحفية (JFO) على وثيقة مرسلة من هيئة الإعلام والاتصالات إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية توصي القوات الأمنية بمنع 14 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها إقليم كردستان.

ونصت الوثيقة على قرار مصوت عليه من قبل أعضاء مجلس أمناء الهيئة ينص على “إغلاق قنوات، دجلة، الشرقية، NRT كردية، الرشيد، الفلوجة، هنا بغداد، العربية الحدث، الحرة، وقناة Anb، لخرقها مواد لائحة قواعد الترخيص الإعلامي”.

وتضمنت ذات الوثيقة، المحصور تداولها بين مكتب الإدارة التنفيذية لهيئة الإعلام والاتصالات ومكتبي رئيس الوزراء ووزير الداخلية، “توجيه الإنذار لقنوات، سكاي نيوز عربية، السومرية، أسيا، روداوو، أور، لتوخي الدقة في التعاطي مع التظاهرات والالتزام بمواد لائحة قواعد البث الإعلامي.