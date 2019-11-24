وضعت بصمة عراقية في تصميمي لكأس الخليج العربي

النحات العراقي العالمي احمد البحراني :

بغداد ـ سمير خليل:

برغم صعوبة النحت كفن تشكيلي يتطلب مهارة بدنية وفكرية ،الا ان مبدعنا احمد البحراني اختار هذا التحدي ونجح فيه ايما نجاح ليصبح واحدا من ابرز النحاتين على مستوى العراق والوطن العربي ولم تتوقف خريطة ابداعه عند هذا الحد بل عبرت لتلامس العالمية عندما ابهر المعارض والمهرجانات التي استضافت اعماله ودليل ذلك دعوته كاول فنان عراقي يشارك في مهرجان دولي كبير هو (ميامي آت فير) الذي اقيم في الولايات المتحدة عام 2013 ،نحات معاصر، جريء تتوالد لديه الرؤى والافكار في سلسلة منتظمة،جميلة ليسطرها اشكالا ومجسمات تتكلم ابداعا وتعزف القا ،هو لايحتاج الى تعريف باعماله بعد رحلة الابداع هذه والتي لم تنسه جذوره المغروسة في ارض الاهل والاجداد ،ارض الرافدين ،وبالاضافة الى تميزه وتفرده في صياغة الاعمال الممزوجة بين الواقع والحلم والتي تتماوج بين يديه بعد انصياع الطين والمعدن لانامله التي تشكلها كيفما يريد فان ضيفنا البحراني طرق بابا جديدا للابداع عندما كلف بتصميم كأس الخليج العربي لكرة القدم المعروفة وتبعه بتصميم الكأس الخاصة بمونديال كرة اليد والتي استضافتها قطر عام 2015.. هذه المسيرة الرائعة استفزتنا للقاء مبدعنا الكبير احمد البحراني في رياضة الصباح الجديد ليحدثنا عن علاقته بالرياضة ويجيب على سؤالنا الاول :

*الى أي مدى يقترب الفن من الرياضة ؟هل من علاقة ما؟ هل الرياضة ضرورية للفنان ؟أي رياضة تحب وتمارس؟

« شخصياً أعتبر الرياضه جزء أساسي ومهم جداً في حياتي أما علاقه الرياضه بالفن فأعتقد أنها قرار شخصي للفنان فهناك من الفنانين من يعتبرون الرياضه مكمله لحياتهم الفنيه من ناحيه بدنيه وذهنيه وأنا منهم بالتأكيد وهناك العكس من يعتبرونها نوع من ضياع الوقت مكتفين بممارسه أبداعهم بعيد عنها وهذا شيء لاأتحمل حتى التفكير به «.