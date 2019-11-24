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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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لقاء فيدرر وزفيريف يحطم الرقم القياسي جماهيرياً

رياضة
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العواصم ـ وكالات:
حققت مباراة روجر فيدرر الاستعراضية في مكسيكو سيتي التي هزم فيها الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و4-6 و6-2 الليلة الماضية، رقما قياسيا في الحضور الجماهيري لمباريات التنس بلغ 42517 متفرجا. وذكرت شبكة «ئي.إس.بي.إن» التلفزيونية أن المباراة بذلك حطمت الرقم القياسي السابق الذي استمر حوالي عقد كامل وبلغ 35681 متفرجا في مباراة استعراضية بين كيم كليسترز وسيرينا وليامز في بلجيكا عام 2010.
وقبل مباراة اول امس، أعلن فيدرر نيته تسجيل رقم قياسي جديد في الحضور الجماهيري عندما يواجه رافائيل نادال في لقاء استعراضي بجنوب إفريقيا فيشباط.وستقام المواجهة بستاد كيب تاون الذي تبلغ سعته 55 ألف متفرج.وقبل هذا اللقاء ستقام مباراة زوجي بين فيدرر وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت ضد نادال والممثل الكوميدي الجنوب إفريقي تريفور نواه.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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