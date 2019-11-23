“نذور لبغداد” لحن عراقي من فضاء لندن الى ساحات التظاهر

سمير خليل

مشاركة منها في دعم التظاهرات الجماهيرية السلمية في العراق اعدت الفنانة المغتربة سوزان خالد لحنا موسيقيا اسمته (نذور بغداد) ،المؤلفة خالد ذكرت انها ألفت اللحن وتقدمه بمرافقة آلة الفلوت التي تحترف العزف عليها بمشاركة احد اعضاء فرقتها عازف الايقاع محمد لفته واضافت، انها ارسلت نسخة من اللحن لقناتي العراقية والشرقية لغرض ارفاق فيديوات حية خاصة بالحدث الكبير وهي ترغب بتقديم هذا اللحن في اليونيسيف وفرنسا ودول أخرى ،الفنانة سوزان المقيمة في العاصمة البريطانية لندن ذكرت كذلك ان الاحداث التي يمر بها بلدنا الحبيب اليوم تشغل اهلنا في الخارج لذلك ينظم العراقيون المقيمون في لندن وقفات وفعاليات تضامنية مع تظاهرات ابنائنا في الداخل .

سوزان خالد تنحدر من عائلة فنية ومن مدينة الناصرية، غادرت العراق عام 2007 تعمل اليوم في فرقة فنية في لندن اسمها (نذور بغداد) ايضا وهذه التسمية اطلقتها الاديبة وشاعرة السلام العراقية المقيمة في لندن نيسان سليم رأفت، سوزان تعزف وتنشد ألحانا من التراث ولديها مقطوعات من تأليفها واغلب ما تقدمه من التراث العراقي لما يملكه من عبق حضاري ونكهة اصيلة حسب رأيها ، كما عزفت لكبار الموزعين الموسيقيين العراقيين منهم الاستاذ احمد عدنان الذي ألف لها عدة الحان عراقية منها (دموع بغداد) و(وحدي) ولديها مقطوعات من تأليفها ايضا منها (اغتصاب الياسمين) او (القاصرات) و(حنين) ولديها اسهامات في مواقف احتجاجيه لما يعانيه بلدنا الحبيب وشعبه الصبور.

الفنانة المغتربة كانت قد بدأت مسيرتها الفنية بمداعبة الناي لكن والدها نصحها بتبني آلة الفلوت اكملت المرحلة الاعدادية والتحقت بمعهد الفنون الجميلة ببغداد وبعد مرور سنة واحدة التحقت بالفرقة السمفونية الوطنية وهي بعمر 17 سنة ، بعد تخرجها من المعهد بتفوق كبير حيث كانت الطالبة الاولى على جميع معاهد الفنون الجميلة في بغداد والبصرة والموصل التحقت بكلية الفنون الجميلة في بغداد وتواصلت كعضوة في الفرقة السمفونية وشاركت في مهرجانات فنية كثيرة منها مهرجان بابل ولثلاث سنوات متتالية اضافة لأمسيات لمناسبات وطنية وثقافية ،وفي الغربة قدمت العديد من الالحان في مهرجانات وفعاليات مختلفة منها مهرجان دموع بغداد وحفل جمعية الاكاديميين العراقيين ومهرجان ايلينغ للجاز وحفل الرعاية الصحية البريطانية واحتفالية مهرجان الثقافات الكبير الذي تنظمه كلية الرجال العاملين في لندن والذي يهتم بثقافات الشعوب.