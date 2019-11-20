نقيب المعلمين: جهات مجهولة تحرض الطلبة والكوادر التدريسية على عدم الدوام

طالب التربية بعد سماع أصحاب القضايا الكيدية

بغداد – الصباح الجديد:

كشف نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني، امس الأربعاء، عن وجود جهات مجهولة تحرض الطلبة والكوادر التدريسية على عدم الدوام، مؤكدا أن إدارات المدارس لا علاقة لها بقضايا الاضراب عن الدوام.

وقال السوداني في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن ” الشعارات التي تحرض الطلبة والهيئات التعليمية والتدريسية على عدم الالتزام بالدوام الرسمي تقوم بها جماعات مجهولة وباوقات خارج الدوام وليست لها اي علاقة بادارات المدارس او الطلبة”.

واضاف ان “وزارة التربية يبدو انها تستند على معلومات مغايرة للواقع بشأن تلك الكتابات التحريضية..



وتقوم بارسال لجان تحقيقية للتحقيق مع ادارات المدارس والطلبة في بعض الاحيان”, مطالبا الوزارة بأن “لا تستمع لاشخاص غرضهم النيل من ادارات المدارس لاسباب كيدية».

واشار السوداني ان «دعوة نقابة المعلمين واضحة وهي عدم منع الهيئات التدريسية والتعليمية من المشاركة في التظاهرات بشرط عدم استغلالها وان تكون أوقات التظاهر خارج الدوام الرسمي».