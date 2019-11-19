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بوبكري سفيرة الإبداع الرياضي تعد العرب بالذهب الأولمبي

رياضة
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تونس ـ وكالات:
عبرت بطلة المبارزة التونسية إيناس بوبكري، بتكريمها في جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، واختيارها كسفيرة للإبداع الرياضي، مؤكدة أنه مصدر فخر للمرأة العربية.
وأضافت بوبكري الحاصلة على برونزية المبارزة في أولمبياد ريو 2016، على هامش مشاركتها في مؤتمر دبي للإبداع الرياضي الدولي، أنها تأمل بأن تكون قدوة للإجيال الرياضية الصاعدة.
وحول خططها للمستقبل، قالت بوبكري: «حاليا أضع كل تركيزي على التحضير لتصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وأعد العرب بالحصول على ميدالية ذهبية في هذه المنافسات بإذن الله».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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