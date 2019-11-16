مسعود يستقيل من الاتحاد العربي لكرة القدم

الوطني يلاقي قطر في أفتتاح مبارياته بخليجي 24

بغداد ـ الصباح الجديد:

أرسل رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، استقالته من عضوية الاتحاد العربي على خلفية قرار الأخير بنقل مباراة الشرطة الى خارج العراق في بطولة الأندية العربية «كأس محمد السادس».

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد قرر نقل مباراة إياب دور الـ16 بين الشرطة ونواذيبو الموريتاني الى خارج العراق، بعد ان كان من المقرر اقامتها في كربلاء، بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال مسعود «قدمت استقالتي من عضوية الاتحاد العربي لكرة القدم، بعدما قرر نقل مباراة الشرطة امام نواذيبو الموريتاني الى خارج العراق».

وأوضح بالقول، «تقدمت بطلب رسمي خلال الأيام الماضية الى الاتحاد العربي من اجل إقامة المباراة في مدينة أربيل، كونها امنة ولا تشهد أي احداث او تظاهرات، تماماً كما حدث في مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر بالبطولة العربية».

وأضاف مسعود، أن «الاتحاد العربي لم يستجب لطلبنا واغلق الموضوع وبالتالي بعثت استقالتي الى الاتحاد العربي لكرة القدم لعدم اقامة المبارة في العراق».يذكر ان مباراة الذهاب في موريتانيا، قد انتهت بفوز الشرطة 1-0.. ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب في الـ26 من تشرين الثاني الجاري.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، جدول توقيتات مباريات بطولة كأس الخليج «خليجي 12» والمقرر اقامتها نهاية تشرين الثاني الحالي.. واوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات قطر والامارات واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان والسعودية والكويت والبحرين.

وستقام البطولة للمدة من يوم 26 من الشهر الحالي وحتى 8 كانون الأول المقبل.وفيما يلي توقيت مباريات اسود الرافدين في البطولة: يلعب منتخبنا أولى مبارياته امام البلد المضيف قطر،في استاد خليفة الدولي) في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر تشرين الثاني الجاري، ويلعب الوطني ثاني مبارياته امام الإمارات في الملعب ذاته في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة 29 هذا الشهر، ويختتم مبارياته في المجموعة بلقاء اليمن في التوقيت ذاته من مساء يوم الأثنين الموافق الثاني من شهر كانون الأول المقبل.. وسيتم تطبيق تقنية الفيديو المساعد VAR خلال مباريات البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 24، جدول مباريات البطولة، حيث ستجمع المباراة الافتتاحية بين قطر والعراق، في 26 تشرين ثان الجاري، ثم لقاء الإمارات مع اليمن، في اليوم نفسه.. ويلعب في اليوم التالي منتخب عمان مع البحرين، ثم السعودية مع الكويت، والمباراتان على ملعب عبد الله بن خليفة، في إطار المجموعة الثانية.

وتقام مباريات الجولة الثانية، يوم 29 تشرين الثاني، حيث تلعب الإمارات مع العراق، ثم اليمن مع قطر.وفي المجموعة الثانية، تلتقي الكويت مع عمان، ثم البحرين مع السعودية، يوم 30 تشرين الثاني.. وتقام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يوم 2 كانون أول، حيث تتواجه قطر مع الإمارات، والكويت مع البحرين، على ملعب خليفة الدولي، ثم اليمن مع العراق وعمان مع السعودية، على ملعب عبد الله بن خليفة.

وتقام مباريات أول جولتين من المجموعة الأولى، على ملعب خليفة الدولي، فيما تلعب أول جولتين من المجموعة الثانية، على ملعب عبد الله بن خليفة.