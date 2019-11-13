جوندوزي بديلا لماتويدي في قائمة فرنسا لمواجهة مولدوفا

هافيرتز خارج قائمة ألمانيا.. وانسحاب راكيتيتش من تشكيلة كرواتيا

العواصم ـ وكالات:

خرج بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي من قائمة المنتخب الفرنسي، نتيجة إصابته بكدمة في الضلع خلال المباراة أمام ميلان.وغادر ماتويدي ملعب المباراة في الدقيقة 70، حيث أكد المدير الفني ليوفنتوس ماوريسيو ساري أن اللاعب بحاجة لمزيد من الراحة.

وقال ساري: «بليز خضع للكشف الطبي، كان ينبغي خروجه من الملعب بعد تعرضه لإصابة في الضلوع، ولم يتحدد بعد حجم الإصابة».وأضاف «سيجري اللاعب المزيد من الفحوص للتأكد من عدم إصابته بكسر في الضلع».

وقرر ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا استدعاء ماتيو جوندوزي بدلا من ماتويدي للمشاركة في المباراتين أمام مولدوفا والبانيا بتصفيات يورو 2020 المقررة مساء اليوم الخميس.

من جانب اخر، أعلن المنتخب الألماني، أنه سيفتقد جهود كاي هافيرتز لاعب خط وسط باير ليفركوزن، في المباراتين الأخيرتين للمنتخب في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بسبب الإصابة.

وأوضح المنتخب أن هافيرتز، 20 عاما، تعرض لإصابة في الفخذ خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفركوزن على فولفسبورج 2 / صفر ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).. وكان ماركو رويس مهاجم بوروسيا دورتموند قد انسحب أيضا من المشاركة مع المنتخب بسبب إصابة في الكاحل، كما لم يجر استدعاء نيكلاس مدافع بايرن ميونخ وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولا تزال الشكوك تحوم حول المشاركة الدولية الأولى لنيكلاس شتارك مدافع هرتا برلين، حيث يتلقى العلاج من كسر في الأنف.ويستعد المنتخب الألماني، الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتصفيات، لمواجهة منتخبي بيلاروسيا وأيرلندا الشمالية يومي السبت والثلاثاء المقبلين، على الترتيب.

ويحتاج المنتخب الألماني 4 نقاط لضمان تأهله لنهائيات اليورو، كما أن حصوله على نقطة واحدة قد يكون كافيا فى حالة فوز هولندا متصدرة المجموعة على المنتخب الأيرلندى فى لقائهما فى بلفاست يوم السبت المقبل.

إلى ذلك، أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أول أمس أن لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش انسحب من تشكيلة منتخب بلاده لمباراته في تصفيات كأس أوروبا 2020 بسبب إصابة في وتر أخيل.وسيغيب راكيتيتش عن مباراة بلاده الأخيرة في التصفيات الأوروبية السبت أمام سلوفاكيا.وتتصدر كرواتيا المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة من سبع مباريات أمام المجر بفارق نقطتين.

وتحتل سلوفاكيا المركز الثالث بعشر نقاط لكن بمباراة أقل إذ خاضت ست مباريات وستكون مباراتها الأخيرة الثلاثاء القادم ضد أذربيجان الأخيرة برصيد نقطة واحدة، في حين تحتل ويلز التي لا تزال تتمسك بأمل التأهل المركز الرابع برصيد ثماني نقاط من ست مباريات.

ولن يكون راكيتيتش متوفراً أيضاً في المباراة الودية لبلاده أمام جورجيا الثلاثاء القادم، وفي مباراة برشلونة الخيرية ضد كارتاخينا الأربعاء، لينضم إلى كل من جوردي ألبا والبرتغالي نيلسون سيميدو اللذين يعانيان من مشاكل عضلية في الفخذ وربلة الساق على التوالي.

وتم اختيار جيرارد بيكيه، الفرنسي عثمان دمبيلي وسيرجي روبرتو لضمهم لفريق من الشباب من أجل المشاركة في المباراة الودية التي سيعود ريعها لضحايا الفيضانات التي حصلت حول كارتاخينا في أيلول الماضي.

كما، يغيب سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد عن مباراتين لمنتخب إسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2020، أمام قبرص وكازاخستان بسبب إصابة في الكاحل.

وفي البداية أصيب اللاعب البالغ عمره 22 عاما خلال فوز يونايتد 3-صفر على بارتيزان بلجراد بالدوري الأوروبي يوم الخميس، ثم تفاقمت الإصابة في الفوز 3-1 على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.