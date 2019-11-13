تعرف على تطبيق يرافقك في التسوق لإرشادك إلى الطعام الصحي

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سيمكنك الآن أن تختار أفضل طعام صحي بالنسبة لك في أثناء التسوق بناء على تحليل لحمضك النووي.

فقد طرحت شركة دي.إن.إيه نادج في لندن تطبيقاً جديداً على الهواتف الذكية، يقوم بتحليل الحمض النووي للشخص في أقل من ساعة، وبناء على نتيجة التحليل يرشده سوار معصم بشأن اختيارات الأطعمة الصحية التي تتوافق مع أسلوب حياته.

ويقوم العميل بمسح ضوئي لأي من الأطعمة، التي تباع في المراكز التجارية، ومن خلال سوار المعصم الذي يرتديه، يكتشف على الفور ما إذا كان هذا الطعام مناسباً له، بناء على تكوينه الجيني، والأمراض التي يمكن أن يصاب بها.

ويصدر سوار المعصم ضوءاً أخضر، إذا كان الطعام صحياً بالنسبة للشخص الذي يرتديه، بينما يصدر ضوءاً أحمر، إذا لم يكن كذلك، كما يعرض التطبيق اختيارات أخرى أفضل من حيث فوائدها الصحية.

ويصف كريس تومازو رئيس شركة دي.إن.إيه نادج، والمشارك في تأسيسها المزايا الصحية لهذا التطبيق، قائلاً: «ليس الهدف الرئيسي من دي.إن.إيه نادج أن توجه الأشخاص لتفضيل البسكويت مثلاً، بل تناول النوع الأفضل بناء على حمضك النووي، وأسلوب حياتك. إنه يستعمل علم الأحياء لإرشادك، ومنحك مزيداً من الاختيارات، بحيث يكون أسلوب حياتك أكثر صحة على المدى الطويل».

وتؤكد شركة دي.إن.إيه نادج أن تناول حبوب إفطار تحتوي على سعرات، أو سكر أقل وفقا للإشارات الصادرة عن التطبيق، قد تسفر عن تغييرات كبيرة، وإيجابية في صحة الإنسان على المدى الطويل.

وتبلغ تكلفة اختبار الحمض النووي وحده 40 جنيهاً استرلينياً أو نحو 51 دولاراً بينما تصل تكلفة اختبار الحمض النووي وسوار المعصم والتطبيق إلى 120 جنيهاً استرلينياً أو نحو 154 دولاراً.