سفير العراق في فلندا يبحث إعادة افتتاح سفارة هلسنكي في بغداد

بغداد – الصباح الجديد :

بحث سفير جمهورية العراق لدى هلسنكي مثيل السبتي مع وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا اوهيسالو، اليوم الاربعاء، امكانية افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد.

وذكر وزارة الخارجية في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “سفير جمهورية العراق لدى هلسنكي مثيل السبتي بحث مع وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا اوهيسالو، العلاقات بين البلدين، وعدد من القضايا الثنائيّة، ومنها: افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد، وتذليل العقبات التي تواجه اللاجئين العراقيين الموجودين في فنلندا والذين رفضت طلبات لجوءهم”.

واضاف البيان ان “السفير قدم مقترح تزويد العراقيين الذين ليس لديهم جواز سفر نافذ بوثائق سفر تمكنهم من الذهاب الى السويد لغرض التقديم على جواز سفر في سفارة جمهورية العراق في ستوكهولم والغاية منها مساعدة الراغبين بالحصول على إقامة عمل في فنلندا”.