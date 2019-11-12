السيستاني: لا يمكن ان يستمر الحال على ما كان عليه قبل الاحتجاجات الأخيرة

نص بيان المرجع الأعلى بعد لقائه بلاسخارت

بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، بيانا بعد لقاء المرجع برئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وادناه نص البيان:

استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله) قبل ظهر اليوم جينين هينيس بلاسخارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).

وفي خلال اللقاء عبّر سماحته عن ألمه الشديد وقلقه البالغ لما يجري في البلاد، وأشار إلى تحذيره المكرر منذ عدة سنوات من مخاطر تفاقم الفساد المالي والاداري وسوء الخدمات العامة وغياب العدالة الاجتماعية، الا انه لم يجد آذاناً صاغية لدى المسؤولين لمعالجة ذلك، وقد وصلت الامور الى ما نشهده اليوم من اوضاع بالغة الخطورة.

وأكد على ضرورة اجراء اصلاحات حقيقة في مدة معقولة، وفي هذا السياق تم الترحيب بمقترحات بعثة الامم المتحدة المنشورة مؤخراً ، مع ابداء القلق من ان لا تكون لدى الجهات المعنية جدية كافية في تنفيذ أي اصلاح حقيقي .

واشير ايضاً الى ان السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية اذا لم تكن قادرة على اجراء الاصلاحات اللازمة او لم تكن تريد ذلك فلابد من التفكير بسلوك طريق آخر في هذا المجال.



فانه لا يمكن ان يستمر الحال على ما كان عليه قبل الاحتجاجات الأخيرة .

وشدد على ضرورة الكفّ عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقال والاختطاف في صفوفهم ومحاسبة من قاموا بذلك خلافاً للشرع والقانون. كما شدد ايضا على رفض التدخل الاجنبي في الشأن العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية الحساب بين بعض القوى الدولية والاقليمية.