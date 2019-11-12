“الصباح الجديد” تطالب الحكومة بالكشف عن مصير صبا المهداوي

تدعو جريدة الصباح الجديد الحكومة الى الإسراع بالكشف عن مصير الناشطة صبا المهداوي التي تم اختطافها من مجهولين بعد مغادرتها ساحة التحرير، وبرغم مرور مدة طويلة على اختفائها لكن السلطات لم تأخذ الامر على نحو جدي، وبالتالي لم يجر الكشف عن المكان الذي اقتيدت اليه، او مصيرها او التهم الموجهة اليها .

وتجد الصحيفة ان هذا الأمر معيب بحق الدولة العراقية التي تعاملت مع الموضوع ببرود سيما وانه يتعارض مع ادعاءات المسؤولين بعدم اقتراف مثل هذه الجريمة.