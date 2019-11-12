  • الثلاثاء , 12 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

هجوم على ارتكاز أمني في مصر

شؤون عربية
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الصباح الجديد ـ وكالات :
أفاد مراسلنا في مصر، امس الاثنين، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ، في محافظة القليوبية، شمال العاصمة المصرية. وذكر المراسل أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث، وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، مشيرا إلى معلومات أولية تتحدث عن سقوط 3 قتلى في صفوف رجال الشرطة.
وأفادت وسائل إعلام مصرية محلية بأن الأجهزة الأمنية تقوم بتمشيط المنطقة في محاولة لإلقاء القبض على الجناة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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