هجوم على ارتكاز أمني في مصر

الصباح الجديد ـ وكالات :

أفاد مراسلنا في مصر، امس الاثنين، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ، في محافظة القليوبية، شمال العاصمة المصرية. وذكر المراسل أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث، وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، مشيرا إلى معلومات أولية تتحدث عن سقوط 3 قتلى في صفوف رجال الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية محلية بأن الأجهزة الأمنية تقوم بتمشيط المنطقة في محاولة لإلقاء القبض على الجناة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.