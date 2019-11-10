حصيلة جديدة لمفوضية حقوق الانسان: ضحايا احتجاجات العراق تتجاوز الـ300 شهيد

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاحد، عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ منتصف تشرين اول / أكتوبر الماضي، مشيرا الى أنها قد تجاوزت الـ300 شهيد.

وقال المتحدث باسم المفوضية علي أكرم البياتي، في تصريح صحفي مقتضب، اطلعت عليه السومرية نيوز، إن حصيلة الضحايا بلغت 301 شهيد، إضافة إلى 15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات.

ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد فضلا عن محافظات اخرى، ، اليوم الاحد، يومها السابع عشر على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور، رافقها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، وتتخللها عمليات قنص تنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.