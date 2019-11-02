الحكيم: التظاهرات تبعث صور جميلة لحقيقة الروح الطيبة في المجتمع العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم امس السبت إن التظاهرات رسمت صوراً جميلة تحكي حقيقة الروح الطيبة في المجتمع العراقي.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “صوراً جميلة تبعثها التظاهرات الشعبية في بغداد وبعض المحافظات للعالم باسره تحكي حقيقة الروح الطيبة التي تسود المجتمع العراقي”.

واضاف السيد الحكيم “فالثبات عند موقف المطالبة بالحقوق المعطلة لم يمنع ابناء الرافدين من التعاون والتبرع وصبغ الارصفة وتقديم العلاج المجاني والطعام وما الى ذلك ، ما يكشف عن معدن العراقيين الاصيل الذي لن يصدأ مهما تكاثرت عليه الخطوب”.