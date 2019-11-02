  • الأحد , 3 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • رياضة
  • يونس محمود لمتظاهري التحرير: لا تعبروا الجسر.. أرواحكم أغلى من الخضراء

يونس محمود لمتظاهري التحرير: لا تعبروا الجسر.. أرواحكم أغلى من الخضراء

رياضة
0 تعليق
160 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه النجم الدولي السابق، يونس محمود، رسالة إلى المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وقال محمود في تغريدة له على «تويتر»: «إلى أخوتي العراقيين الأحرار .. المنطقة الخضراء لا تعني لكم شيئاً، دماؤكم الزكية وأرواحكم الطاهرة أثمن من كل شيء».
وأضاف: «وجودكم في ساحة التحرير أصبح مصدر قوتكم، لا تعبروا الجسر، أرواحكم أغلى من الخضراء».
هذا ويشارك في التظاهرات المستمرة في بغداد وعدد من محافظات الجنوب والفرات الاوسط العشرات من الرياضيين، الذين طالبوا بتقديم الخدمات واجراء الاصلاحات ودعم الشعب العراقي وسط سقوط شهداء وجرحى من المدنيين والقوات الامنية.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة