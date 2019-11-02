يونس محمود لمتظاهري التحرير: لا تعبروا الجسر.. أرواحكم أغلى من الخضراء

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه النجم الدولي السابق، يونس محمود، رسالة إلى المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وقال محمود في تغريدة له على «تويتر»: «إلى أخوتي العراقيين الأحرار .. المنطقة الخضراء لا تعني لكم شيئاً، دماؤكم الزكية وأرواحكم الطاهرة أثمن من كل شيء».

وأضاف: «وجودكم في ساحة التحرير أصبح مصدر قوتكم، لا تعبروا الجسر، أرواحكم أغلى من الخضراء».

هذا ويشارك في التظاهرات المستمرة في بغداد وعدد من محافظات الجنوب والفرات الاوسط العشرات من الرياضيين، الذين طالبوا بتقديم الخدمات واجراء الاصلاحات ودعم الشعب العراقي وسط سقوط شهداء وجرحى من المدنيين والقوات الامنية.