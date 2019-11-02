6.1 مليارات دولار إيرادات النفط العراقي في تشرين اول الماضي

في حين بلغ سعر برميل «برنت» العالمي نحو 62 دولاراً

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، بانخفاض ملحوظ عما كانت عليه احصائية الوزارة خلال شهر أيلول، في وقت ارتفعت فيه عقود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 61.69 دولاراً للبرميل.

وذكر بيان لوزارة النفط، أن ”حجم الصادرات من النفط الخام بلغت 106 مليونا 859 الفا و470 برميلا”، لتشكل حجم إيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات و107 مليونا و315 الف دولار”.

وأكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 103 مليونا و540 الف و855 برميلا”.

وأضاف “أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و579 الف و837 برميلا”.

واشار إلى أن “الكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت 431 الفا و486 برميلا، في حين بلغت الكميات المصدرة براً الى الاردن عبر الصهاريج 307 الف و292 برميلا”.

وأكد جهاد ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و447 الف برميل، إذ كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و340 الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 83 الف برميل، في حين كان المعدل اليومي من حقل القيارة 14 الف برميل، وبلغ المعدل اليومي للتصدير الى الاردن 10 الف برميل”.

واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 57.153 دولارا .

الجدير بالذكر أن الحصيلة تؤشر انخفاضا عما كانت عليه في شهر أيلول الماضي، إذ بلغت الصادرات بحسب بيان الوزارة 107 مليونا و276 ألفاً و327 برميلاً، وبمعدل سعر البرميل الواحد بـ 59.149.

عالمياً، صعدت أسعار النفط نحو 4 في المئة بدعم من علامات على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع في البلدين، بما في ذلك الوظائف الأميركية ونشاط المصانع الصينية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.07 دولار، أو 3.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.69 دولار للبرميل لكنها تنهي الأسبوع منخفضة نحو 0.4 بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار، أو 3.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 56.20 دولار للبرميل لكنها هبطت 0.8 بالمئة على مدار الأسبوع.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والمقبل. وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام المقبل.

وخلص مسح آخر لرويترز إلى أن إنتاج أعضاء أوبك تعافى في تشرين الأول من أدنى مستوى في ثماني سنوات، في حين طغى أثر تعاف سريع لإنتاج السعودية من هجمات في أيلول على بنيتها التحتية على تراجع في الإكوادور وقيود طوعية بموجب اتفاق عالمي بشأن الإمدادات.

وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وكذلك الطلب على النفط بعد أن قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس يوم الجمعة إن ”المرحلة الأولى“ من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف تشرين الأول.