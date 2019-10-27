وزير الصناعة يفتتح مصنع المحاليل الوريدية في مدينة الموصل

بعد إعادة تأهيله بجهود وموارد ذاتية

بغداد _ الصباح الجديد :

افتتح وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري يرافقه محافظ نينوى منصور المرعيد مصنع المحاليل الوريدية في مدينة الموصل التابع الى الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/سامراء بعد اعادة تأهيله من موارد الشركة الذاتية على وفق اعلى المواصفات العالمية والمطابقة لمواصفات التصنيع الدوائي المحدثة .

ويأتي افتتاح المصنع بجهود ادارة والملاكات الهندسية والفنية والانتاجية بالتعاون مع ملاكات الشركة ومعمل ادوية نينوى ويضم المصنع الذي يعد من المشاريع الحيوية والمهمة وذات مردود اقتصادي جيد عددا من الابنية الرئيسة والابنية الملحقة ويعمل بخطوط ومكائن ايطالية المنشأ لانتاج المحاليل الوريدية وفقا للدساتير الاجنبية المعتمدة بطاقة (2000) عبوة / ساعة ماسيسهم في تأمين الادوية وتغطية جزء من الحاجة المحلية وتشغيل الايدي العاملة ودعم القطاع الصحي في البلاد.

واثنى الوزير الجبوري في كلمة القاها في الحفل الخاص الذي اقيم بهذه المناسبة وحضره عدد من اعضاء مجلس النواب على جهود فريق العمل من الملاكات الفنية والهندسية والانتاجية في المصنع والشركة وكل من اسهم في اعادة الحياة لهذا المرفق الصناعي الحيوي والمهم وتحريك عجلة العمل والانتاج فيه كونه سيوفر منتجا طبيا عراقيا رصينا وفعالا بمواصفات عالية يغطي حاجة المستشفيات ويلبي متطلبات السوق المحلية والمواطن العراقي ، مشيرا الى ان هذا الصرح الصناعي سيسهم في دعم الواقع الصناعي والصحي والاقتصادي لمحافظة نينوى ، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق المزيد من الانجازات لاحياء الصناعة الوطنية ودعم العملية التنموية في البلاد.

كما بارك الوزير الجبوري في مؤتمر صحفي عقده عقب الافتتاح لشركة ادوية سامراء هذا الانجاز الذي يعد مكسبا مهما لملاك شركة ادوية سامراء ومعمل ادوية نينوى ومصنع المحاليل الوريدية ولمحافظة نينوى ، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه الكامل للشركة والمصنع ولشركات الوزارة الاخرى في محافظة نينوى والمحافظات الاخرى ، مشيرا الى ان المصنع سيسهم في توفير المحاليل الوريدية لجميع مستشفيات البلد وسيكون مصدرا لتحقيق الربحية للشركة .

ولفت الوزير الى ان خطة وزارة الصناعة الموضوعة لتنفيذ البرنامج الحكومي تهدف الى دعم الشركات في شتى القطاعات والمجالات الصناعية واعطاء الصلاحيات لايجاد الحلول والبدائل لتشغيل وتأهيل المعامل والخطوط الانتاجية ، كاشفا عن ان الايام المقبلة ستشهد افتتاح مشاريع وخطوط انتاجية جديدة في جميع القطاعات الصناعية.

من جانب اخر أعلـن مدير عام شركة آور العامة أحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة ذي قار المهندس حيدر سهر الحسيناوي عن أن الشركة استنفرت ملاكاتها الفنية والادارية لأتمـام عملية تجهيز مديرية توزيع كهرباء ذي قار بـأنتاجهـا من الاسلاك الكهربائية المعلقة قياس (٢٠/١٢٠) ملم و (٩٥) ملم وبكمية بلغـت اكثر من ( ٢٥) كلم ، مؤكداً أن شركته ماضية في جهودها لرفع شعار صنع في العراق وأنها على أستعداد تام لتلبية ماتحتاجه دوائر ومؤسسات الدولة من الانتاج المحلي الذي يضاهي المستورد بالمواصفات الفنية ، لافتاً الى ان التجهيز جرى بشكل فوري بالرغم من حظر التجوال والظروف الامنية العصيبة التي تمر بها محافظة ذي قار ومن أجل أعادة التيار الكهربائي لبعض مناطق المحافظة ولحاجة المديرية العامة لتوزيع كهرباء ذي قار للاسلاك الهوائية لخدمة أبناء المحافظة .

من جانبها تواصل الشركة العامة للصناعات الانشائية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تسويق منتجاتها من الانابيب البلاستيكية وانابيب البولي اثلين.

وقال مصدر مخول في الشركة ان الشركة سوقت أنابيب بلاستيكية نوع UPVS عدد (191) قياس (160ملم * 6 جو * 6 م ) مع الحلقات المطاطية وسوقت ايضا أنابيب بولي أثلين قياس (90) ملم و (63) ملم مع جميع الملحقات ، مضيفا بأن الشركة جهزت شركة تعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط بانابيب بلاستيكية نوعUPVC قياس (315 ملم * 8 جو * 6م ) ، مؤكدا استمرار الانتاج بجودة عالية وخضوعه الى الفحص في المختبر المركزي وبمواصفات مطابقة للمواصفات العالمية.