رئاسة البرلمان تقرر إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية

طالبت بتحديد أماكن للتظاهرات وحماية المتظاهرين..

بغداد – الصباح الجديد:

قررت رئاسة مجلس النواب امس السبت إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية، فيما طالبت القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر وحماية المتظاهرين.

وأكدت رئاسة مجلس النواب امس السبت انها اجتمعت لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد وتدارست مجموعة من القضايا.

وذكر بيان لها تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أن رئاسة مجلس النواب تدرس “التنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء، ومطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين”.

وأضاف “اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية، لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة”. وشدد على “المضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس، وتحديد مواعيد لها حال اكتمال المتطلبات الشكلية والموضوعية، بحسب ما نص عليه الدستور في المادة 61/سابعا والنظام الداخلي لمجلس النواب”.

وقررت الرئاسة وفقا للبيان “إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بطلب تقدمت به اللجنة القانونية مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعملا بالمادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على ان يتم وفق الاجراءات القانونية الخاصة بذلك”. وتضمن الاجتماع “مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة”. ودعا الى “ضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة” وحثت رئاسة مجلس النواب “الجهات الأمنية على التعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة طبقا لما حدده مجلس القضاء الأعلى”.