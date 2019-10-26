كييف وتل أبيب تتفقان على افتتاح مكتب دبلوماسي أوكراني في القدس

الصباح الجديد ـ وكالات :

أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو عن الاتفاق مع إسرائيل على افتتاح مكتب أوكراني للابتكار في القدس.

وكتب بريستايكو في تغريدة على موقع «تويتر» امس الاول الجمعة، أن «أوكرانيا وإسرائيل تقتربان أكثر من بعضهما البعض، وهذا حدث مهم. وبموجب اتفاق بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نخطط لافتتاح مكتب للابتكار في القدس، ليساعد مع السفارة الأوكرانية في تل أبيب القطاعات الصناعية الجديدة للبلدين في إيجاد شركاء». ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الحكومة الأوكرانية، مضيفا أنه أصدر تعليماته للخارجية الإسرائيلية بتنفيذ هذا القرار فورا.

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