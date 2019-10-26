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تسمية اللواء حسن هاشم قائدا لشرطة واسط

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بغداد – الصباح الجديد

اعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ واسط محمد جميل المياحي، عن تسمية اللواء حسن هاشم قائدا لشرطة واسط.

وقال المياحي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مديرية الشرطة ان “تسمية اللواء هاشم جاءت على ضوء قرار اللجنة التحقيقية الخاصة بالتظاهرات والتي قررت إعفاء قائد الشرطة السابق اللواء علاء غريب “.

وأضاف إن “يوم أمس شهد تظاهرات سلمية في الكوت وبقية المناطق ، إلا أن دخول بعض المندسين حول مسار التظاهرات عن سلميتها عندما قاموا بحرق بعض مقرات الأحزاب ومنازل مسؤولين ، مبينا أن كاميرات المراقبة والمعلومات الاستخبارية حددت الأشخاص الذين قاموا بالاعمال المذكورة وستتم محاسبتهم “.

وأشار المحافظ إلى أن “هناك تعاونا كبيرا بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية التي تعاملت بانسانية عالية مع ما حصل وتحملت غضب البعض منهم الذي طالب بحقه المشروع”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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