سيارة “ماكلارين سينا” الجديدة لسباقات “الفورمولا واحد”

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت شركة ماكلارين البريطانية عن سيارتها الخارقة الجديدة التي تحمل اسم سينا وستكون ملائمة لسباقات السيارة “الفورمولا واحد”.

وتتميز السيارة بإمكانية السير على الطرقات العامة، كما تسهم في تسليط الضوء على اتساع نطاق العلامات التجارية لسيارات مكلارين، وقد سميت السيارة تيمناً بالأسطورة البرازيلي “أيرتون سينا دا سيلفا” سائق سباقات الفورومولا، تخليداً لذكراه وتجسيداً لمهاراته العالية في القيادة.

“ماكلارين سينا” متقنة التصميم مع تركيز على الأداء والكفاءة لتقديم تجربة قيادة لا مثيل لها. وتتميز بهيكل خفيف مصنوع من ألياف الكربون يوفر ديناميكية هوائية عالية وشكل خارجي غاية في الروعة والتميز.

وزودت السيارة بألواح زجاجية تتوسط الأبواب، مع جناح خلفي ضخم يوجد أسفله ثلاث مخارج للعادم في المنتصف، إضافة إلى مصابيح مميزة ومشتت هواء يكرس الانطباع الأول عن السيارة بكونها آلة عدوانية لا ترحم.

سيجري تجميع السيارة يدوياً في مركز إنتاج ماكلارين بالمملكة المتحدة، وسيقتصر الإنتاج على 500 سيارة فقط، ومن المؤمل ان يصل سعرها إلى 750 ألف يورو.