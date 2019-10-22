النقل تعلن البدء بتشغيل رصيفي 25 و 26 في ميناء ام قصر الشمالي

بغداد – الصباح الجديد

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي ،اليوم الثلاثاء ، البدء بالتشغيل الفعلي لرصيفي 25 و 26 في ميناء ام قصر الشمالي بعد اكمال انجازهما. وقال لعيبي في بيان تلقته “الغد برس”، ان “هذا الانجاز له اهمية كبيرة في تنشيط الجانب الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية الى 500 الف حاوية للرصيف الواحد سنويا، لاسيما بعد ادخال ثلاث رافعات عملاقة للمناولة هي الاولى من نوعها تعتبر من اكبر الرافعات الجسرية في العالم”.

وذكر البيان ان ” الافتتاح تم بحضور رئيس لجنة الخدمات البرلمانية وليد السهلاني وعدد من أعضاء البرلمان العراقي، حيث اشاد السهلاني بالجهود الكبيرة التي صنعت هذا الانجاز في اوقات قياسية والذي يؤكد التزام وزارة النقل بتنفيذ البرنامج الحكومي وفق الاوقات الزمنية المحددة” .