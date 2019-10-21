اللجنة التحقيقية تبرئ الحكومة من إصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين

قالت ان جهات امنية قامت بالفعل.. من دون أوامر عليا..

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان أحد اعضاء لجنة التحقيق باحداث التظاهرات، براءة الحكومة من اصدار أية أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، مشيرة إلى ان جهات أمنية هي التي قامت بفتح النار من دون أوامر عليا.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريحات متلفزة إن “اللجنة التحقيقية باحداث التظاهرات اكملت اعمالها امس”، مبينا أن “اللجنة اوصت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باعلان النتائج بشكل شفاف”.

وأضاف الغراوي إلى أن “اللجنة توصلت الى قيام جهات أمنية بفتح النار دون أوامر عليا”، مؤكدا أن “الحكومة لم تعط أية اوامر باستخدام النار ضد المتظاهرين”.

ولفت الغراوي إلى أن “الحكومة تعاملت مع تحقيقات التظاهرات التي قامت بها اللجنة بشفافية عالية”.