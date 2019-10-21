الكرواتي رادان يبدأ ثاني مهمة تدريبية مع أربيل

بغداد ـ الصباح الجديد:

باشر الكرواتي رادان مهامه في تدريب نادي اربيل، أول أمس، وقاد أول وحدة تدريبية له مع الفريق على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل.ونشر المكتب الاعلامي للنادي تصريحات للمدرب الكرواتي قال فيها انه «سعيد بالتواجد مع النادي مرة اخرى الذي يعتبره كبيته الثاني».

وأضاف أن «النادي يعتبر من افضل محطاتي التدريبية, لذلك ينتظرني عمل كبير مع الفريق, بسبب وجود نقص في مراكز اللعب ووجود لاعبين مصابين, لذلك احتاج الى وقت لغرض إيصال فكري التدريبي».

من جهة اخرى قالت مصادر خاصة أن «المدرب الكرواتي سيتقاضى راتبا شهريا مقداره 7000 دولار, لان مهمته هذه المرة ستكون مختلفة, حيث سيشرف على عملية بناء لاعبين من شباب النادي وتجهيزهم فنيا للتواجد مع الفريق الاول في الفترة المقبلة».يذكر ان اربيل يحتل المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات, وسيلاقي في الدور المقبل نادي زاخو على ملعب فرانسو حريري.

كما، اعلن نادي اربيل لكرة القدم، أمس وصول مدرب اللياقة الكرواتي سانين لوسياني لغرض المباشرة بعمله مع الجهاز الفني للفريق.

وقال المكتب الاعلامي لنادي اربيل في بيان صحفي، ان «سانين سبق له تدريب العديد من الأندية الكرواتية بالإضافة لعمله مع الفئات العمرية في مختلف المنتخبات الكرواتية، و عمل ايضا في نادي النصر السعودي كمدرب للياقة البدنية في فريق تحت ٢١ سنة و يحمل شهادة البرو من الاتحاد الأوروبي».