وزير المالية يوقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي

بغداد – الصباح الجديد

اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فيما وقّع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي.

وذكر بيان لوزارة المالية تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية ترأس وفد جمهورية العراق، إلى واشنطن والذي ضم العديد من المستشارين والمدراء العامين بالاضافة الى سفير العراق في واشنطن، في الاجتماع السنوي للطاولة المستديرة حول العراق للبنك وصندوق النقد الدولي وممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمانيا وفرنسا واليابان والسعودية”.

وأضاف أن “حسين ألقى كلمة العراق والتي اشار فيها الى ان الحكومة العراقية مصممة على الاستمرار في الاصلاحات وتجاوز التحديات الاقتصادية والمؤسساتية وعازمة على خلق قطاع خاص فعال وكفوء يستطيع ان يساهم في التنمية الوطنية ويخلق فرص عمل للشباب ويسهم في تنويع الاقتصاد”.

وأوضح البيان، أن “وزير المالية وقّع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي تحدد اطار التعاون المستقبلي بين الجانبين وتكون اساس اتفاق لشراكة طويلة الامد”.وأشار إلى أن “المذكرة تشير الى التعاون في تنفيذ إصلاحات في القطاع المالي و الحوكمة الاقتصادية و إصلاحات في جعل بيئة الاعمال و الاستثمار ملائمة و جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين”، مؤكداً أن “المذكرة تشير أيضاً إلى التعاون على تنفيذ إصلاحات لتطوير القطاع الزراعي و الصناعات الغذائية ( ادخال تكنلوجيا حديثة تسهيل الوصول الى الاسواق العالمية و تسهيل الحصول على التمويل المصرفي)، وتطوير الحوكمة في مجال تنظيم قطاع الغاز ( سياسات و التخطيط و التنظيم) وتنظيم عمل القطاع الخاص في هذا القطاع”. ولفت إلى أن “المذكرة تضم في قطاع الكهرباء، :تحسين الديمومة المالية من خلال تنظيم استحصال الاجور و ضوابط حماية المستهلكين من الطبقات الفقيرة، على ان تقوم الحكومة بتشكيل لجنة وزارية من القطاع الاقتصادي للاشراف على تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم”.