رجل ينتحر بسبب زوجته

الصباح الجديد – وكالات:

ذكرت وسيلة الإعلام الروسية المحلية “59.رو”، أن رجلا يدعى ميخائيل، قام بتصوير مقطعين من الفيديو، يكشف في الأول نيته الإقدام على الانتحار ويحكي خلاله عن علاقته السيئة مع زوجته، أما في الفيديو الثاني فيظهر كيف يقفز من النافذة ما يؤدي إلى موته.

كشف ميخائيل أمام الكاميرا، إن لديه الكثير من المشكلات في حياته الشخصية مع زوجته، وقال: دائما تقول إني لست رجلا حقيقيا، وأضاف ميخائيل، أنه حاول استعادة زوجته لكنه فشل.

وبعد تصوير الفيديو الأول على موقع التواصل الاجتماعي حاول أصدقاؤه منعه من الإقدام على الانتحار خلال التعليقات، لكن بعد بضع دقائق بدأ ميخائيل بتصوير فيديو ثاني، حيث ينهي حياته.

ويتذكره الأصدقاء، بأنه كان رجلا طيبا وضحوكا ولطيفا وقال أحدهم، من المؤسف جدا أن ينهي حياته، فما زال شابا.

وقال آخر، رأيتك البارحة في العمل وبدا كل شيء على ما يرام، واليوم حدث هذا؟ رحمك الله. وتجري السلطات الآن تحقيقا، كما تقوم الشرطة بمقابلة شهود العيان.