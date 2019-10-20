“انشالله” اغنية كارول سماحة الجديدة

الصباح الجديد – وكالات:

اعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الجمهور أغنيتها الجديدة “انشالله”، وقامت بنشر الإعلان الدعائي لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

واشارت كارول ان الأغنية ستصدر قريبا على قناتها الرسمية على يوتيوب.

وشاركت كارول مؤخرا في فيلم سينمائي لبناني بعنوان “بالصدفة”، ويشاركها البطولة كل من الممثلين بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وسامي أبو حمدان، جيهان غماس، وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.

يذكر ان بداية كارول سماحة في مجال الفن كانت مع الفنان الموسيقار الراحل منصور الرحباني في مسرحية غنائية عام 1999 ولفتت انتباه أكبر الموسيقيين في لبنان.

بدأت عام 2003 بـ “”اغنية الطفولة”” ثم أطلقت البومات عدة مثل حلم اغنية الطفولة، واضواء الشهرة، وانا حرة، وحدودي السما، واشتهرت في المسرح بالمسرحية الغنائية آخر أيام سقراط، والسينما في فيلم بحر النجوم، وفي التلفزيون من خلال مسلسلي حواء عبر التاريخ، والشحرورة، الذي كان يتحدث عن حياة المطربة صباح.

كانت اغنية “تطلع فيي هيك” انطلاقة أخرى لها بعد ان اخذت صدى واسعا بين الجمهور العربي، اذ لم تكن مجرد اغنية بل عدها البعض مشهدا سينمائيا ناجحا.