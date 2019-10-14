  • الثلاثاء , 15 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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عشتار تستعد للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأت اللاعبة عشتار العزاوي، استعداداتها لبطولة العالم للعبة الجوجيتسو المقرر اقامتها في إمارة أبو ظبي خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
وقالت العزاوي في حديث صحفي نقلته وكالة «السومرية نيوز» إنه «قضيت خمسة أشهر من دون تمرينات، حيث كن من المقرر ان تكون فترة الراحة الخاصة بي لمدة شهرين فقط لكن الاكاديمية التي اتدرب فيها في اجرت معسكرا تدريبياً في اميركا لمدة شهرين ولم أتمكن من السفر بسبب عدم وجود راعي رسمي لي وبقيت من دون تمرينات لكني اتجهت الى بناء الاجسام للحفاظ على لياقتي».
وأوضحت عشتار بالقول، «بدأت التمرينات منذ أسبوعين ومستعدة للعب في بطولة العالم التي تعد من البطولات المهمة جدا بالنسبة لي، نظراً لقوتها وصعوبة المنافسة فيها، فهي ليست كباقي نظيراتها، فاللعب فيها يكون على جميع المستويات، انا احمل الان الحزام البنفسجي والذي حصلت عليه بعد خمس سنوات، سأواجه لاعبات يحملن الحزام الأسود والذي يحتاج الحصول عليه ما يقارب الـ12 سنة».
واكملت اللاعبة البطلة ، «بالرغم من عدم وجود راعي ومعسكر تدريبي للبطولة، إلا إنني اوصال الاستعداد يومياً وأتمنى ان أحرز مركزاً متقدماً في البطولة»، مبينة بالقول، «سأتحدى صعوبة الظروف من اجل رفع اسم العراق عالياً في البطولة».ومن المقرر ان تنطلق بطولة العالم في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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