اليونيسيف تقبل التبرعات بالعملات الرقمية

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت “اليونيسيف”، المنظمة الخيرية العالمية التابعة للأمم المتحدة لمساعدة الأطفال المحرومين في جميع أنحاء العالم، قبولها التبرعات بـ”البيتكوين” و”الإيثيريوم”.

وأصبحت “اليونيسيف” بذلك أول منظمة تابعة للأمم المتحدة تتبنى العملات المشفرة، حيث ستستفيد والجهات المتلقية لتمويلها، من انخفاض الرسوم والعمولات المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج، باستعمال العملات الرقمية، إضافة إلى تمكين المانحين من معرفة كيفية صرف مساهمتهم في شتى المبادرات.

وعندما تتلقى “اليونيسف” تبرعا بالعملات المشفرة، فلن يتم صرفها مقابل عملة وطنية، وبدلا من ذلك، ستحافظ عليها بشكلها الرقمي وترسلها لتمويل البرامج والعمليات التي تساهم فيها كعملة رقمية، وبذلك ستحافظ على شفافيتها أمام المانحين، وستضمن حصول المتسلمين على نسبة أكبر من المساهمة الأصلية مقارنة بالنقد.

ولتجنب فقدان قيمتها، نظرا للتغير المفاجئ والكبير للعملات الرقمية، فإن “اليونيسف” ستعتمد على البيتكوين والإيثيريوم فقط في البرامج قصيرة المدى كونها تحافظ على استقرار نسبي في أسعارها.