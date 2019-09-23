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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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طهران تفرج عن الناقلة البريطانية المحتجزة لديها

شؤون عراقية
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الصباح الجديد ـ وكالات:
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، امس الاثنين، إنه يمكن لناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبرو” أن تغادر المياه الإيرانية.
وأضاف ربيعي أن الإجراءات الإدارية بخصوص الإفراج عن الناقلة البريطانية انتهت.
وتابع ربيعي أن “مؤسسة الملاحة الإيرانية أبلغتنا انتهاء الاجراءات القانونية لناقلة النفط البريطانية، وأنه يمكنها مغادرة المياه الإيرانية”، لافتا إلى أن “القرار بشأن إنهاء احتجاز “ستينا إمبرو” اتخذ بعد التغاضي عن انتهاكاتها لقواعد الملاحة”.
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة “ستينا إمبرو” البريطانية في مضيق هرمز يوم 19 تموز الماضي بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة، واقتادها إلى ميناء بندر عباس.
وسبق أن أفرجت طهران عن 18 بحارا هنديا من طاقم الناقلة البريطانية «ستينا إمبرو»، المؤلف من 23 شخصا يحملون الجنسية الهندية والروسية والفلبينة واللاتفية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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