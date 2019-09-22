وزير المالية يبحث مع مصرف سيتك بانك الصيني تمويل مشاريع البنى التحتية بالعراق

بغداد – الصباح الجديد

بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، الأحد، مع رئيس مجلس إدارة سيتك بانكً جانك زمنك، تمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية بالعراق.وذكر بيان لمكتب وزير المالية تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “حسين التقى، اليوم، جانك زمنك يرافقه وزيري النقل والكهرباء ومحافظي بغداد والبصرة وكربلاء وواسط وديالى والأنبار وميسان ومحافظي أربيل والسليمانية ودهوك وواسط وذي قار”.

وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء استعراض الإجراءات التي سيقوم بها الجانبين من اجل استكمال التهيئة المصرفية للخطوة الثانية ما بعد فتح الحسابات من اجل البدء بتمويل المشاريع والتي ستركز على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية وشبكات السكك الداخلية والخارجية”.