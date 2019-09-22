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  • وزير المالية يبحث مع مصرف سيتك بانك الصيني تمويل مشاريع البنى التحتية بالعراق

وزير المالية يبحث مع مصرف سيتك بانك الصيني تمويل مشاريع البنى التحتية بالعراق

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بغداد – الصباح الجديد

بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، الأحد، مع رئيس مجلس إدارة سيتك بانكً جانك زمنك، تمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية بالعراق.وذكر بيان لمكتب وزير المالية تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “حسين التقى، اليوم، جانك زمنك يرافقه وزيري النقل والكهرباء ومحافظي بغداد والبصرة وكربلاء وواسط وديالى والأنبار وميسان ومحافظي أربيل والسليمانية ودهوك وواسط وذي قار”.

وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء استعراض الإجراءات التي سيقوم بها الجانبين من اجل استكمال التهيئة المصرفية للخطوة الثانية ما بعد فتح الحسابات من اجل البدء بتمويل المشاريع والتي ستركز على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية وشبكات السكك الداخلية والخارجية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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