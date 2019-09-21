علاء شاكر: تحليق ناشئة الكرة الطائرة عربياً أتى في وقته

مثمنا دور وزير الشباب والرياضة في تقديم الدعم والإسناد

بغداد ـ فلاح الناصر:

ثمن المشرف على منتخبنا الوطني لفئة النائشين بالكرة الطائرة، علاء شاكر، دور وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض في التواصل مع الوفد والتنسيق مع اللجنة الخماسية على تامين متطلبات المشاركة في البطولة العربية، إلى جانب حرصه شخصيا على إيلاء الأهتمام وتقديم المساندة إلى لاعبي الجيل الصاعد ليتحقق الإنجاز في البطولة العربية بفضل المؤازرة المتواصلة واصرار الملاكين الإداري والفني وجهود اللاعبي، مشيدا بخطوة التكريم الذي حصل عليه لاعبي الناشئين من الوزير في حفل اقيم بمنزل الوزير مساء الأربعاء مما اسهم في تعزيز الجانب المعنوي للاعبينا الذين تنتظرهم المشاركة في بطولة آسيا شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال شاكر: كانت لجهود السيد الوزير واتصالاته المستمرة بالوفد منذ المغادرة وصولاً إلى الأردن وتشجيعه الداعم المهم في الحصول على الوسام البرونزي في البطولة العربية الاخيرة لفئة الناشئيبن بالكرة الطائرة مواليد 2001/2002 التي اقيمت في الأردن للمدة من4 ولغاية 14 أيلول الجاري، التي شهدت للمرة الاولى مشاركة 11 منتخبا وهو رقم كبير قياسا بالنسخ السابقة للبطولة، وكان المفترض ان يصبح العدد 13 منتخبا لولا انسحاب منتخبي المغرب وقطر في اللحظات الأخيرة.

واستعرض المشرف على منتخب الناشئين بالكرة الطائرة في حديثه آلية التحضيرات والاعداد والمشاركة في المحفل العربي، بقوله: الوفد كان برئاسة عبد الكريم عبد العباس، وتم تسميتي مشرفا على المنتخب الذي ضم الملاك التدريبي المؤلف من المدربين سعد يحيى ومساعديه رسول سلطان وعادل حسن واحسان عبد الحسن ، الذين اختاروا تشكيلة تألفت من اللاعبين « علي حسين وماهر عدنان ومرتجى مهدي ومنتظر محمد ومحمد علي أنور واحمد حيدر شهيد ومصطفى إبراهيم وعباس حيدر وعباس رياض وحسين علي وحسين حيدر وعمار ستار». واضاف: رحلة التحضيرات للمنتخب الوطني قبل التوجه إلى الأردن مرت بثلاثة محطات اعدادية، الاولى في قاعة المركز الوطني لرعاية اموهبة الرياضية بتددريبات استمرت نحو 6 ايام قبل الذهاب إلى كربلاء حيث مكث لاعبي المنتخب الذين تم اختيارهم بحسب الكفاءة والمقدرة الفنية للبطولة مكثوا 7 أيام، قبل التوجه إلى السليمانية حيث المحطة الاخيرة وتم فيها اقامة تدريبات 8 أيام فعاد المنتخب إلى بغداد ليغادر إلى الأردن، وفي المؤتمر الفني وضعتنا القرعة بجانب منتخبي الكويت والإمارات، منتخبنا كان جديرا بالأنتقال إلى الدور التالي متصدر للترتيب بفوزين مستحقين وبواقع ثلاثة اشواط من دون رد على التوالي.

وفي الدور التالي حققنا الفوز على المنتخب الجزائري بثلاثة اشواط من دون رد، ثم أتت مباراتنا الكبيرة والمهمة امام منتخب مصر الذي توج باللقب، وهو عائد من مشاركته في مونديال العالم لفئة الناشئين حيث حقق المركز الرابع، مباراتنا كانت جميلة، ووقف لاعبونا ندا قويا للفراعنة الذين حققوا الفوز باشواط المباراة وبعدد متقارب من النقاط 26/24 و25/23 و25/18.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حقق لاعبونا الفوز على سلطنة عمان بنتيجة 3/0، بعدها عاد الوفد إلى بغداد وكان هنالك منهاجاً باهرا لاستقبال الوفد في مطار بغداد الدولي من ممثلي وزير الشباب والرياضة، احمد الموسوي والدكتور موفق عبد الوهاب واتحاد الكرة الطائرة المركزي، حيث تم تطويق اعناق اللاعبين باكاليل الزهور والإشادة كانت كبيرة بما قدمه نجومنا الصاعدين في البطولة العربية.

المشرف على المنتخب الوطني لفئة الناشئين بالكرة الطائرة، علاء شاكر، اشاد بما قدمه جميع اللاعبين، مبينا انهم كانوا على قدر كبير من المسؤولية ولديهم اصرار على تأكيد الجدارة والتفوق واثبات مقدرة الكرة الطائرة العراقية على التحليق في سماء المحافل الخارجية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى ان التفوق للناشئين وتحليق الكرة الطائرة في البطولة العربية أتى في وقته، حيث هنالك تحديا امام اتحاد اللعبة لاثبات وجوده وتعزيز نجاحاته.