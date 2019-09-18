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  • “القضاء” يطالب “القرار” بأسماء المغيبين الكاملة للتحقيق بفقدانهم

“القضاء” يطالب “القرار” بأسماء المغيبين الكاملة للتحقيق بفقدانهم

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
طالب مجلس القضاء الأعلى رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي بإرسال الأسماء والعناوين الكاملة للمغيبين والمخطوفين للتحرك بشأن هذا الملف. وقالت رئاسة هيئة الإشراف القضائي، في كتاب أرسلته إلى النجيفي، بعنوان “مظاهرة المغيبين والمخطوفين”، “لوحظ أن قسما من اسماء المغيبين والمخطوفين لم تكن كاملة لذا يرجى تزويد هذه الهيئة بالأسماء والعناوين الكاملة للأشخاص موضوع كتابكم انف الذكر وبموجب قرص (CD) ليتسنى لنا اتخاذ ما يلزم”. وأضافت، “علما أنه تم مفاتحة رئاسات محاكم الاستئناف المختصة بضرورة الايعاز الى محاكم التحقيق المختصة مكانيا بتلقي الشكاوي عن الأشخاص الذين تم تقديم اخبار بفقدانهم وبذل الجهود بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة مصيرهم.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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