عبد المهدي قريباً الى الولايات المتحدة

بغداد – الصباح الجديد

كشف مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين ، عن اهم اجندة زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى جمهورية الصين ، التي تبدأ الخميس المقبل، مؤكدا ان التوجه المقبل سيكون نحو الولايات المتحدة لتوقيع عقود بعد ان فتح العراق الأبواب مع الجوار والاشقاء.

وقال الهنين في تصريح صحفي ان “رئيس الوزراء سيتوجه إلى الصين يوم الخميس على رأس وفد كبير، يتصف بملامح اقتصادية واضحة، ويشمل وزراء ومستشارين و ١٦ محافظاً”.

واضاف ان “برنامج الزيارة المقبلة والملفات الاقتصادية، التي يحملها رئيس الوزراء تتضمن مشاريع كبرى في الطرق والنقل، والخدمات والتعليم والصحة وغيرها”، مشيراً إلى أن “الجانبين العراقي والصيني قاما بالتحضير بشكل جيد للزيارة في الأشهر الماضية، من خلال اللقاءات المستمرة مع شركات صينية كبرى، وإكمال نموذج التمويل عبر صندوق الإعمار العراقي – الصيني المشترك”.

ورجح الهنين ان “يتم التوقيع خلال الزيارة على عقود واتفاقيات كبرى في قطاعات الصناعة والزراعة، وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان، والطرق والقطارات والجسور”، عادا الزيارة “تندرج ضمن فلسفة رئيس الوزراء في الانفتاح على العالم، وأن العراق صديق للجميع، وعامل مؤثر في العالم، ويشكل جسراً بين جميع دول العالم”.

واكد ان “الصين لن تكون الأخيرة في هذا التعامل، فهناك توجه كبير نحو الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع عقود كبرى جاهزة مع شركات أميركية، اضافة إلى أن العراق فتح أبوابه أمام جيرانه للعمل والاستثمار فيه، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية، وإيران، وتركيا وقطر ومصر وبقية دول الخليج”.