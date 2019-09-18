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العراق يرفض إعادة المهاجرين العراقيين قسرا

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بغداد – الصباح الجديد

أكد وكيل وزارة الهجرة العراقية، جاسم العطية، الثلاثاء، رفض بلاده إعادة المهاجرين العراقيين من أوروبا وأمريكا قسرا، مشيرا إلى وجود تواصل مع عدد من الدول لوقف إجراءاتها.

وقال العطية ،في تصريح  لقناة RT الروسية، اطلعت ” الصباح الجديد “إنه “سيترأس بعد أيام وفدا حكوميا عراقيا إلى العاصمة السويسرية جنيف لبحث ملف المهاجرين العراقيين، بالإضافة إلى التأكد من هويات الأشخاص الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية ويدعون بأنهم من المواطنين العراقيين”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية تشجع على إعادة المهاجرين العراقيين إلى العراق بشكل طوعي لا قسري، ونحاول أن نخفف من الإجراءات التي تتخذها بعض الدول بهذا الشأن”.

ويتحدث مهاجرون ولاجئون عراقيون في أوروبا وأمريكا عن وجود إجراءات تتخذ بحقهم لإعادتهم إلى العراق قسرا.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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