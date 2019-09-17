النحل يعيق إقلاع طائرة لساعات

الصباح الجديد – وكالات:

تأخرت رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية الهندية عن الإقلاع عدة ساعات، بسبب سرب من النحل كان يحجب الرؤية عن قمرة القيادة.

وهاجم النحل الموظفين الذين حاولوا إزالتها لتتمكن الرحلة التي تقل 136 راكبا، من الانطلاق.

واضطر الموظفون لتوجيه خرطوم المياه نحو سرب النحل، بمساعدة من إدارة إطفاء المطار.

وقال المسؤول في مطار الهند، كوشيك بهاتشاريا: “لقد نشرنا الخراطيم لرش المياه والتخلص من النحل، واستغرق الأمر نحو ساعة متواصلة من رش المياه”.

ولاحظ الطيارون وجود النحل في أثناء التحرك على مدرج الإقلاع، ليقوموا بإيقاف الطائرة لتجنب أي ضرر محتمل للمحركات.