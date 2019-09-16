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إتلاف حمولة 4 برادات من الخضروات في منفذ زرباطية

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بغداد – الصباح الجديد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إتلاف وحرق 4 أنواع من الخضراوات غير مسموح باستيرادها في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “كوادرها اتلفت خضراوات الطماطم، الخس، الفلفل، اللهانة محملة في 4 برادات وبواقع وزن إجمالي 80 طناً غير مسموح باستيرادها بغية حماية المنتج المحلي وحسب الروزنامة الزراعية الصادرة من وزارة الزراعة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط”.

وأضاف البيان، أنه “تمت عملية الاتلاف وفق محضر أصولي من الجهات ذات العلاقة”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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