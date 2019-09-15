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النائب آراس حبيب: ونستمر في سلوك طريق الحق برغم قلة سالكيه

شؤون عراقية
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اكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، اليوم السبت، انه عندما عاهدنا شعبنا في ان نقدم كل ما بوسعنا من أجل خدمته لم نكن نخشى ما يحاك في الظلام.
وقال حبيب: “حين عاهدنا شعبنا في أن نقدم كل ما بوسعنا من أجل خدمته لم نكن نخشى ما يحاك في الظلام، خضنا الإنتخابات في ظل ظروف صعبة وتمكنا من نيل ثقة الشعب”.
مضيفاً: “وها نحن نمثله في أعلى سلطة تشريعية في البلاد. كانت هذه الثقة ومازالت أعلى وسام يمكن أن يناله الإنسان في حياته حين تكون هذه الحياة وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود سلسلة تحديات صعبة”.
وتابع: “ما يهمنا وما نحتاج اليه بعد هذه المسيرة هو رضا الله وثقة شعبنا، ومن جهتنا سوف نستمر في سلوك طريق الحق برغم قلة سالكيه“.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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