  • الخميس , 12 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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شذرات

ثقافة
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غسان حسن محمد

  • 1 –
    لا تلعنِ الموتَ..دعهُ..
    انهُ وطني..
    خذْ المساميرَ..
    وأفقأ بوحهُ الوثني!
  • 2 –
    لا تلعنِ الليلَ..خلف الليلِ
    كاسفةً..هذي الشموسُ..
    وقد آلت إلى وسنِ
  • 3 –
    لا تلعنِ الورد..
    هذا الشوكُ ديدنهُ..
    من اول الغرسِ..
    حتى مبسمَ الوجنِ
  • 4 –
    لاتلعن البحر..،
    هذي الريحُ اشرعةٌ..
    من أول القحطِ حتى مقتل المِزنِ
  • 5 –
    هذا المكان حييٌّ في حرائقهِ..
    كم يبدعُ الماءُ أثواباً من المحنِ!!
  • 6 –
    السهم يمضي ولا يرقى الى كبدٍ..،
    من دلّهُ.. يمعنُ الطعناتِ بالزمنِ..؟
  • 7 –
    كم طائرٌ افرد الجنحين مرتحلا
    حازَ البلادَ ولمْ يعثر على وطنِ!

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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