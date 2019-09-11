غسان حسن محمد
- 1 –
لا تلعنِ الموتَ..دعهُ..
انهُ وطني..
خذْ المساميرَ..
وأفقأ بوحهُ الوثني!
- 2 –
لا تلعنِ الليلَ..خلف الليلِ
كاسفةً..هذي الشموسُ..
وقد آلت إلى وسنِ
- 3 –
لا تلعنِ الورد..
هذا الشوكُ ديدنهُ..
من اول الغرسِ..
حتى مبسمَ الوجنِ
- 4 –
لاتلعن البحر..،
هذي الريحُ اشرعةٌ..
من أول القحطِ حتى مقتل المِزنِ
- 5 –
هذا المكان حييٌّ في حرائقهِ..
كم يبدعُ الماءُ أثواباً من المحنِ!!
- 6 –
السهم يمضي ولا يرقى الى كبدٍ..،
من دلّهُ.. يمعنُ الطعناتِ بالزمنِ..؟
- 7 –
كم طائرٌ افرد الجنحين مرتحلا
حازَ البلادَ ولمْ يعثر على وطنِ!