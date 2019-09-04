العراق يرحب بالتوقيع على الإعلان الدستوري في السودان

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، ترحيب العراق بالتوقيع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بشأن تشكيل المجلس السياسي وتعيين رئيس للحكومة في السودان.

وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن ‘جمهورية العراق حكومة وشعباً ترحب بالتوقيع على الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي التاريخي بين قوى الحرية والتغيير من جهة، والمجلس الانتقالي العسكري من جهة أخرى بكل مخرجاته حول تشكيل المجلس السيادي، وتعيين رئيس للحكومة في جمهورية السودان الشقيقة”.

وأضاف البيان، أن “جمهورية العراق تأمل أن تساهم هذا الخطوة في إرساء الأمن، والاستقرار، والرخاء في السودان، كما تقدم الحكومة العراقية دعمها الكامل للشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله نحو السلام، والرخاء”.