20 شركة تجارية عراقية تشارك بمعرض دمشق الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:

شاركت أكثر من 20 شركة عراقية في معرض دمشق الدولي بدورته الـ61 بعرض عدد من المنتجات المختلفة أمام زوار المعرض أبرزها التمور والصناعات الجلدية والسجاد اليدوي والمفروشات إضافة إلى المواد الغذائية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، نقلاً عن مدير الجناح حمد فضل العويد، أن “الشركات العراقية المشاركة تمثل القطاع الحكومي والخاص والمشترك وتسعى عبر هذه المشاركات إلى تطوير وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتوسيع سوق مبيعاتها في سوريا”، منوها بـ”أهمية معرض دمشق الدولي لجهة وجود عدد كبير من الشركات العربية والأجنبية ما يزيد من فرص التعاون التجاري بينها”.

وأشار مدير الجناح إلى “حرص الشركات العراقية الكبير على المشاركة بمعرض دمشق الدولي لأن السوق السورية سوق واسعة وواعدة كما أن الشركات العراقية تتطلع لمشاركة واسعة من الشركات السورية بمختلف المجالات في معرض بغداد الدولي في تشرين الثاني المقبل، ولا سيما أن البضاعة السورية مطلوبة جداً في العراق وخاصة المواد الزراعية من خضراوات وفواكه”.