العراقيون الأكثر شراءً للمنازل في تركيا

الصباح الجديد ـ وكالات:

شهد قطاع بيع العقارات في تركيا خلال تموز الماضي، ارتفاعا بنسبة 66.7 بالمئة مقارنة مع مبيعات حزيران 2019.

وحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فإن عدد المنازل المباعة في عموم تركيا خلال تموز الماضي بلغ 102 ألف و236 منزلا.

وأوضحت المعطيات أن نسبة مبيعات المنازل خلال تموز الفائت تراجعت 17.5 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وتصدرت اسطنبول قائمة المدن الأكثر بيعا للمنازل بـ17 ألف و276، تلتها العاصمة أنقرة بـ9 آلاف و491 منزلا، وإزمير ثالثا بـ 5 آلاف و576.

وذكرت المعطيات أن نسبة مبيعات المنازل إلى الأجانب خلال تموز زادت 46.7 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ عدد المنازل المباعة للأجانب خلال تموز الماضي 4 آلاف و192 منزلا؛ إذ تصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات إلى الأجانب، بـ 1903 منزلا.

وجـاءت أنطالـيا فـي المرتـبــة الثانيـة بــ764، وأنقـرة ثالثـا بـ249، وبـورصـة رابـعـا بـ217 ويالـوفـا خامسـا بـ177 منـزلا.

وتصدر العراقيون قائم الأجانب الأكثر شراءً للمنازل في تركيا، بـ 734 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ464، والكويتيين ثالثا بـ219 والسعوديين بـ218، والروس خامسا بـ215 منزلا.

كما أظهرت الإحصائية التركية أن الكويتيين جاؤوا بالمرتبة الثالثة من حيث شراء الأجانب للعقارات فيها في تموز الماضي.

وبحسب كونا، أوضحت البيانات الصادرة عـن مؤسسـة الإحصـاء التركيـة أن المواطنين الكويتييـن اشتـروا 219 عقـاراً في تموز الماضي ليحتلوا المرتبـة الثالثة بعـد العراقييـن الذيـن تصـدروا قائمـة الترتيـب بشرائهـم 734 عقـاراً.