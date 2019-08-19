النزاهة تعلن ضبط موظف بتقاعد النجف اختلس أموالاً عائدة للدولة

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبطه لموظف في دائرة تقاعد النجف الأشرف لقيامه باختلاس مبالغ كبيرة من المال العام.

وذكر بيان للدائرة تلقت ” الصباح الجديد ” أن “فريق عمل من محققي شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق النجف، انتقل إلى دائرة التقاعد، وتمكن من ضبط المتهم الذي يعمل أمين صندوق لقيامه بإخفاء وصولات المحاسبة الخاصة بالمصروفات الزائدة وعدم إدراجها في سجل المحاسبة اليومية (66 لسنة 2017)”.

واضاف ان “المتهم قام بإخفاء (سفالة الدبالك) لعدد من الوصولات وادعائه فقدانها، واختلاسه الأموال العائدة للدولة التي قبضها بواسطة تلك الوصولات”.

وأوضح أن “الفريق، الذي أجرى تحقيقا معمقا شمل جميع الملفات والأوليات في الدائرة من تاريخ شغل المتهم لمهامه، تمكن من ضبط سجل استلام الذمة الخاصة ب(الدبالك) والسجلات اليومية”.

وأشار إلى إنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في القضية، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص بالنظر بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه استنادا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات”.